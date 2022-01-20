Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın sözleri sonrası Kremlin'den yeni açıklama /20 Ocak 2022 23:33

Erdoğan'ın sözleri sonrası Kremlin'den yeni açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın El Salvador Cumhurbaşkanı ile yaptığı ortak basın açıklamasında değindiği Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili sözlerine Rusya cephesinden cevap geldi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme düzenlenmesi için hazırlık yapıldığı yönündeki açıklamasını yorumladı.

Erdoğan'ın Putin ile bu teklifi görüşüp görüşmediği ve konuyla alakalı herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, "Bu görüşmeyle ilgili herhangi bir şey yok" dedi.

Sözcü, "Sadece Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Ukrayna’nın Minsk Anlaşmasını yerine getirmemesi var" ifadelerini kullandı.


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