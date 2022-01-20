Erdoğan'ın sözleri sonrası Kremlin'den yeni açıklama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme düzenlenmesi için hazırlık yapıldığı yönündeki açıklamasını yorumladı.





Erdoğan'ın Putin ile bu teklifi görüşüp görüşmediği ve konuyla alakalı herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, "Bu görüşmeyle ilgili herhangi bir şey yok" dedi.





Sözcü, "Sadece Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Ukrayna’nın Minsk Anlaşmasını yerine getirmemesi var" ifadelerini kullandı.







