



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda kürsüye çıkarak bazı açıklamalarda bulundu. Ülke gündemi ve ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, söylediği bir ifadeyle sosyal medyada fazlaca konuşulmaya başladı.





Erdoğan, il başkanlarına “Yatırımın, eserin olmadığı ilimiz yok. Siz de bu tüm eserleri vatandaşla paylaşacaksınız.” dedikten sonra ilginç bir açıklamada bulundu: “Gelirken televizyonda paletli ambulanslarımızı gördüm. Biz göreve geldiğimizde siz bırakın paletli ambulansı, ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Doğru dürüst ambulans yoktu ya.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu







