Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın sözlerine AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten düzeltme geldi /13 Temmuz 2025 13:53

Erdoğan'ın sözlerine AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten düzeltme geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “AK Parti, MHP ve DEM olarak biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik.” açıklamasına ilişkin konuştu. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve, terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve.” dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın yapıldığı Kızılcahamam’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ömer Çelik’e, Erdoğan’ın, “AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik!” açıklaması ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan’ın, “Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle.” sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve.” dedi. ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YER ALMADI

Erdoğan'ın "AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" ifadeleri, AKP ve Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde olmamasına dikkatlerden kaçmadı.



 
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