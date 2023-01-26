Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.







“ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEDİR”

Duruşmada konuşan Ataol Behramoğlu, “Suçlamayı kabul etmiyorum. İddianameye geçen metin içeriği itibariyle muhalefete daha ağır eleştiri getirmektedir. Ayrıca dikta etmek emir vermek anlamında olup siyasi bir terimdir. Herhangi bir hakaret kastım yoktur. Eleştiri mahiyetindedir” dedi.







Savcı da Behramoğlu'nun beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Behramoğlu hakkında beraat kararı verdi.





Behramoğlu hakkında seçim sonuçlarının açıklandığı 24 Haziran gecesi katıldığı canlı yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.





Canlı yayına katıldığı Halk TV'ye de RTÜK tarafından ceza verilmişti. Behramoğlu, Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili “Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir” demişti.



