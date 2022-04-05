Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın sözlerine suç duyurusu: 'Söz dinlemeyen bürokratın kafasında sandalye kırın' /05 Nisan 2022 14:34

Erdoğan'ın sözlerine suç duyurusu: 'Söz dinlemeyen bürokratın kafasında sandalye kırın'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Söz dinlemeyen bürokratın kafasında sandalye kırın" dediği iddia edildi. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise bu iddia üzerine suç duyurusunda bulundu.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partili 50 milletvekili ile yaptığı toplantıda, "Yerelde iktidar milletvekili bürokrata söz geçiremiyorsa, masaya yumruğu vur, sandalyeyi kafasında kır" dediği iddiası ediliyor. 

ERDOĞAN’A 3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
HKP avukatları, Erdoğan hakkında, “Suç İşlemeye Tahrik”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve  “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarını işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ANAYASA HATIRLATILDI
HKP avukatları tarafından Başsavcılığa yapılan dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında; ‘Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu’ ifadesi yer almaktadır. Müvekkil HKP’nin işbu suç duyurusu; Anayasa ve kanunların üstünlüğünü yok sayanlara karşı yapılmıştır” denildi.  

“ELBET BİR GÜN HESAP SORACAĞIZ”
Suç duyurusuna ilişkin HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı açıklama yaptı. Çıngı, şu ifadelere yer verdi:

"Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın suçlarının peşini bırakmıyoruz. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Tayyip Erdoğan’ın 50 milletvekili ile yaptığı bir kahvaltı sırasında Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, bürokrasiden şikâyet edince Tayyip Erdoğan cevap olarak, ‘Yerelde iktidar milletvekiline söz geçiremiyorsa, masaya yumruğu vur, sandalyeyi kafasında kır’ dediği iddia edildi. Tayyip Erdoğan, her geçen gün hukuku ayaklar altına alıyor yok sayıyor. İşte bu sözleri de hukuku ayaklar altına aldığının, yok saydığının sadece kendisinin sözlerinin geçerli olduğunun kanıtı.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın hukuku ayaklar altına aldırttığı bu sözlere karşı ‘Suç İşlemeye Tahrik’, ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve  ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’dan dolayı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız. Tayyip Erdoğan’ın ve avanesinin tüm suçlarından elbet bir gün hesap soracağız. Gerçek mahkemeler önünde, bağımsız yargıçların önünde yargılayacağız. Suçlarının hesabını soracağız."
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