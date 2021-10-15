Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de yakın zamanda bir operasyon sinyali veren açıklamalarına cevap olarak, Suriye’de tüm tarafların ateşkes hatlarına saygı göstermesinin ve bu hatları muhafaza etmesinin önemini vurguladıklarını bildirdi. Türkiye’ye yapılan saldırıları bir kez daha kınayan ve başsağlığı dileklerini yineleyen Price, sınırötesi saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.





Price’a günlük basın brifinginde bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de iki Türk polisinin hayatını kaybettiği saldırı ve Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan topları isabet etmesinin ardından “Artık tahammülümüz kalmadı. Gerekli adımları atacağız” şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, “ABD’nin bu saldırıları kınaması, Türkiye’nin hedeflerini bu saldırılar karşısında desteklediği anlamına mı geliyor?” sorusunu yöneltti.





Sözcü Price, NATO müttefiki Türkiye’ye karşı sınırötesi saldırıları çok açık biçimde kınadıklarını ve saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve sevdiklerine başsağlığı dileklerini ilettiklerini hatırlattı.





Ateşkes hatlarının muhafaza edilmesi ve sınırötesi saldırılara son verilmesinin önemini de vurguladıklarını belirten Price, “Tüm bu konularda son derece açık olduk. Şu noktada da açığız: Suriye’de istikrarı ileriye götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerini muhafaza edip saygı göstermesi ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulunması için çaba göstermesi kritik önem taşıyor” diye konuştu.





Ned Price, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu, terörle mücadeleden Suriye’de çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki zarar verici etkilerin caydırılmasına kadar uzanan bir dizi alanda ortak çıkarlar paylaştıklarını kaydetti.





Sözcü, “Dolayısıyla Suriye’de çatışmaların sonlandırılmasında ortak bir çıkar paylaşıyoruz. Suriye politikasıyla alakalı olarak, şiddete son verme ve işbirliği alanları oluşturma çabası kapsamında, diğer komşularla birlikte müttefikimiz Ankara’yla da görüş alışverişi içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, aynı gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınır ötesi bir operasyonun yakın zamanda olabileceğine işaret eden sözlerini Washington’un nasıl yorumladığı sorusunu da “Tekrar ediyorum, saldırıları kınadık. Suriye’de istikrarı ileriye götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerine saygı göstermesi ve bu bölgeleri muhafaza etmesinin önemini vurguladık” diye yanıtladı.





Suriye’de, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir zırhlı araç füze saldırısının hedefi olmuş, saldırıda iki Türk polis memuru hayatını kaybetmişti. Türkiye, saldırıdan “PKK/PYD’yi” sorumlu tutmuştu. Gaziantep’in Karkamış ilçesine de hafta başında Suriye tarafından atılan 5 havan topu isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.





Erdoğan, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” şeklinde açıklama yapmıştı.