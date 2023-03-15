Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın 'sürpriz' hamlesi Bahçeli ve Fidan mı? /15 Mart 2023 09:30

Erdoğan'ın 'sürpriz' hamlesi Bahçeli ve Fidan mı?

AKP'de MHP lideri Devlet Bahçeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’a 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülü dahil birçok seçenek tartışılıyor.

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İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala siyasi partilerde hareketlilik sürüyor.

Tarihinin en kritik seçimlerinden birine hazırlanan AKP, bir yandan Cumhur İttifakı'nı yeni partilerle genişletirken, 'aday krizini' Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına 'cumhurbaşkanı yardımcığı' formülüyle aşan Millet İttifakı’na karşı yeni hamleler planlanıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’a 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülü dahil birçok seçenek tartışılıyor.

BAHÇELİ - FİDAN FORMÜLÜ TARTIŞILIYOR

AKP kulislerinde, MHP oylarının yüzde 5-6 civarında olduğu tahmini yapılırken, cumhurbaşkanlığını kazanmak için en az yüzde 4-5’lik oya gereksinim olduğuna dikkat çekiliyor.

HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ittifakıyla belli bir oy oranının sağlanacağı öngörülse de, bunun yeterli olmayacağı düşünülüyor. Akşener’in masaya dönüşüne tepki gösteren İYİ Parti içindeki ülkücü seçmenin MHP’ye dönebileceği hesabı yapılıyor.
Ülkücü oyların Cumhur İttifakı’na yönelimini artırmak için, eğer ikna edilebilirse, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak ilan edilmesi formülü de tartışılıyor. Ancak geçmişte de gündeme gelen bu formüle, Bahçeli vize vermemişti.

Seçimin kazanılması halinde yeni dönemde birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısının atanabileceği, bu çerçevede MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesinin seçmende olumlu karşılık bulacağı düşünülüyor.

Milletvekili adaylığı için başvuruların 16 Mart Perşembe günü saat 17.00’ye kadar süreceği AKP’de, mevcut milletvekillerinin tümünden adaylık için yeniden başvurmaları istendi.

Ayrıca halen kabinede yer alan bakanların önemli bir bölümünün de milletvekilliğine aday gösterileceği kulislerde konuşuluyor.

Milletvekili listelerinde olma ihtimali yüksek görülen bir başka isim ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

KİMLER YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK?

Aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ’ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisi üç dönem kuralına takılıyor. AKP kaynakları, üç dönem kuralına takılanlarla ilgili MKYK kararıyla istisnalar getirilerek bazı isimlerin yeniden aday gösterileceği belirtiliyor.

AKP, parlamentoda daha fazla sandalye kazanmak için bazı illerde 'ortak liste' çıkarmayı da gündeminde tutuyor ve MHP’yle bu yönde bir çalışma yapılabileceği de belirtiliyor.
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