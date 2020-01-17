Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın tasarruf sözü lafta kaldı! /17 Ocak 2020 21:24

Erdoğan'ın tasarruf sözü lafta kaldı!

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bakanlık ve kurumlara yedek ödeneklerden yapılan aktarımlar da 3.3 milyar lirayı geçti.AKP iktidarının “tasarruf” söylemleri sözde kaldı.

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Geçen yıl 16 bakanlıktan 11’i bütçe başlangıç ödeneğini aşarken, yedek ödenekten de milyonlarca lira aktarıldı.Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre geçen yıl yedek ödenekten Cumhurbaşkanlığı’na “mal ve hizmet alımı için” 200 milyon lira, yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden “mal ve hizmet alımı için” 1.2 milyar lira, “cari transfer niteliğindeki giderler” için 5 milyon lira, “sermaye giderleri için” 500 milyon lira aktarıldı. 

İçişleri Bakanlığı “sermaye transferleri” için 1.4 milyar lira yedek ödenek aldı. Geçen yıl yedek ödenekten idarelere toplamda 3.3 milyar lira aktarıldı.

DİYANET'E PARA AKTI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Diyanet, geçen yıl 10.2 milyar lira harcadı. Diyanet’e ayrıca “yatırımları hızlandırma ödeneğinden” 10.6 milyon lira verildi. Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden de, “personel için” 133.4 milyon lira, “mal ve hizmet alımı” için 86.2 milyon lira, “sermaye giderleri için” 17 milyon lira verildi. Çevre ve Şehircilik’e “yatırımları hızlandırma ödeneğinden” 123.5 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 24.4 milyon lira aktarıldı.Diyanet, geçen yıl toplamda 10.2 milyar lira harcadı. 

Diyanet’e ayrıca “yatırımları hızlandırma ödeneğinden” 10.6 milyon lira verildi. Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden de, “personel için” 133.4 milyon lira, “mal ve hizmet alımı” için 86.2 milyon lira, “sermaye giderleri için” 17 milyon lira verildi. Çevre ve Şehircilik’e “yatırımları hızlandırma ödeneğinden” 123.5 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 24.4 milyon lira aktarıldı. 

ÖNCELİĞİMİZ TASARRUF YAPMAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ekonomi Programı'nın uygulanacağı 2019-2021 döneminde, temel hedefin "ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek" olduğunu, temel önceliğin de, "makroekonomik ve finansal istikrarı korumak" olduğunu açıklamıştı. Erdoğan'ın imza attığı genelgede "temel hedef kamu harcamalarında tasarruf yapmak" başlıca öne çıkan başlık maddesiydi. 
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