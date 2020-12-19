Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ın telefonuna çıkmıyorlar" /19 Aralık 2020 20:53

"Erdoğan'ın telefonuna çıkmıyorlar"

Daha önce Amerikan ve İngiliz medyasına mülakat veren, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şu ana dek Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemesi dikkati çekti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir video-konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Merkel iki bilim insanına, "Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükûmetimiz adına söyleyebilirim." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 toplantısında Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Türkiye kökenli olduğundan bahsettiğini vurgulayan Merkel bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce İngiliz medyasına üç kez mülakat veren, ABD’de programlara katılan iki bilim insanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemesi dikkati çekti.

Dahası Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Covid-19 İle Mücadele Özel Oturumu'na bir video mesaj göndermiş ve “Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda tebrik ederim.” demesine karşılık iki isimden bir cevap gelmemişti.

"ERDOĞAN'IN TELEFONLARINA ÇIKMIYORLAR"

Dünyanın konuştuğu iki bilim insanının ne Türkiye medyası ne de Erdoğan ile biraraya gelmemesi “bilerek görüşmedikleri” iddiasının ortaya çıkmasına sebep oldu.

Başka bir iddiaya göre Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti “Erdoğan’ın telefonuna çıkmıyor”.

Financial Times (FT) gazetesi, Covid-19 aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçmişti.
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