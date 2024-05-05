Erdoğan'ın telefonundaki uygulamayı ifşa etti: Yakından takip ediyor!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza süreci ve TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında basın toplantısı düzenledi.







İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayram Saral, noter onaylı imza sayısının 136 olduğunu söyledi.





ERDOĞAN'IN TELEFONUNDAKİ UYGULAMA

Süper Lig ekibi İstanbulspor'un başkan yardımcısı Bayram Saral, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonunda yüklü olan tek uygulamanın Maçkolik olduğunu söyledi.





Basın toplantısında dikkat çeken bir detay da Saral'ın yaptığı açıklamalardı. Saral, Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonunda sadece Maçkolik uygulamasının bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca, Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini ve birçok takımın ilk 11'ini telefonundan sayabilecek kadar ilgilendiğini ifade etti.







