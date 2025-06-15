Erdoğan'ın timsah derisinden yazlık İtalyan ayakkabıları gündem oldu: İşte fiyatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir programda giydiği takım elbise ve ayakkabılar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Erdoğan’ın giydiği ürünlerin fiyatları sosyal medyada konuşulurken, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez bu konuda dikkat çeken bir paylaşım yaptı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çömez, İtalyan markası Stefano Ricci imzalı, timsah derisinden yapılmış kahverengi ayakkabının yaklaşık 300 bin TL değerinde olduğunu belirtti. Paylaşımında, "20 emekli bir araya gelse, bir çift ayakkabısını ancak alabiliyor emekli maaşlarıyla" ifadelerine yer verdi.





EKONOMİK EŞİTSİZLİK VURGUSU

Çömez, Erdoğan’ın giyim tercihleri üzerinden halkın ekonomik zorluklarına vurgu yaptı. Paylaşımının devamında, emeklilerin temel gıda ürünlerini dahi almakta zorlandığını belirterek, "Kestane balı, manda yoğurdu, Medine hurması ve yulaf ezmesine ise paraları kalmıyor" ifadelerini kullandı.