Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın töreni için Korona testi şartı /14 Temmuz 2020 13:35

Erdoğan'ın töreni için Korona testi şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde davetli milletvekillerine ilginç bir talepte bulunuldu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı15 Temmuz Anma törenine katılacak tüm siyasi parti temsilcilerinden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırması istendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni yapılacak.

"COVID-19 TESTİ YAPTIRIN!"

Meclis’teki anma töreni programı için TBMM Başkanlığı tüm siyasi parti gruplarına davetiye gönderdi. 

Daha sonra Meclis genel sekreterliğinden gruplar aranarak, Cumhurbaşkanlığının talebi doğrultusunda törene katılacakların öncesinde Covid-19 testi yaptırmasının istendiği iletildi.

Bu talebe bazı siyasi parti temsilcileri tepki göstererek katılmayacağını bildirdi. 

Programa katılmayacağını ifade eden bir siyasetçi, Gazete Duvar'a verdiği mülakatta, “Her gün yüzlerce kişi Meclis’te saatlerce çalışma yapıyoruz. Genel Kurul’a her girişimizde bizden test mi isteniyor? Milletvekillerinin canı değerli değil mi? Sadece Cumhurbaşkanının mı canı değerli?” dedi.
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