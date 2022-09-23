Erdoğan'ın torpili de bir yere kadar! Mesut Özil yine kadro dışı!

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Mesut Özil Erdoğan'ın tavsiyesi ile transfer olduğu Başakşehir'de de tutunamadı.





Fenerbahçe'ye transferinde olduğu gibi Başakşehir'e transferi de turuncu-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken yaşanan bu durum büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Öte yandan yıldız isim için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.





Mesut Özil, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in 6. haftasındaki Beşiktaş maçında kadro dışı bırakıldı. Yaşanan bu durum taraftarların tepkisine neden olurken, bazı taraftarlar Mesut Özil için "Futbol hayatı bitti" yorumlarında bulundu.