Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın TRT'deki ibretlik çarkı yeniden gündem oldu /23 Aralık 2022 11:50

Erdoğan'ın TRT'deki ibretlik çarkı yeniden gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı sosyal medya ve TV ortak yayınında Ahmet Hakan, Salih Nayman ve TRT 1 spikieri Işıl Açıkkar’ın sorularını yanıtladı. 'Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' cümlesini yanlış anlayan Erdoğan sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 haziranda katıldığı TV yayınında Ahmet Hakan, Salih Nayman ve TRT 1 spikieri Işıl Açıkkar’ın sorularını yanıtlamıştı.

Sunucu Açıkkar, Erdoğan'a Milli Görüş Platformu'nun 'Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' açıklamasını hatırlatmıştı.



Soruyu yanlış anlayan AKP'li Erdoğan anında çark etti

'Şimdi tabi her şeyden önce bu konuya çok fazla da girmek istemem de öyle insanlar konuşuyorki bakıyorsunuz bu insanlar siyasette olgunluk yakalayamamış. Böyle ifade kullanılır mı?' yanıtına Ahmet Hakan'ın 'yok aslında belki de tersine anlaşılır' müdahalesinin ardından

'Hımm o şekilde. Söyleyen kim? Aaa yani Salih beyin ifadesi o şekilde ise yerinde bir tesbit...' yanıt sosyal medyada yine alay konusu oldu.


EKŞİ SÖZLÜKTE DE ALAY KONUSU OLMUŞTU

90 saniye içinde geröekleşen bu omurgasızlık timsali Ekşi Sözlükte de iki ayrı başlık açılarak eleştirilmişti
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