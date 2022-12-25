Erdoğan'ın tweetlerinin gerçek görüntülenme oranı ortaya çıktı

Demirtaş 2,1M





Aksakal, "Tweet görüntülenme sayılarını görmeye başlayınca aklıma siyasilerin tweet görüntülenme oranları nasıldır sorusu düştü. Erdoğan-Kılıçdaroğlu-Akşener-Bahçeli-Demirtaş ve İmamoğlu'nun, görüntülenme sayılarının şeffaf olduğu 15 Aralık sonrası tweetlerini inceledim." ifadelerini kullandı."Bu zaman zarfında, Erdoğan 37, İmamoğlu 28, Demirtaş 23, Akşener 19, Kılıçdaroğlu 15, Bahçeli 10 tweet atmış. Başkalarına ait olup da liderler tarafından RT edilmiş twitleri dikkate almadım." diye yazan Aksakal, ulaştığı verileri aktardı.Aksakal'ın konuyla ilgili paylaşımları şöyle:"Aralarından sadece Demirtaş flood yapmış. 7'li floodun ilk ve son tweetleri haricindeki ara tweetlerinin görülmesi için bir tıklama daha yapmak gerekebiliyor. O nedenle floodun arasındaki twitlerin görüntülenme sayısı belirgin ölçüde düşük olmasına rağmen hesaba kattım."Akşener ve Bahçeli'nin eşit sayıda takipçisiye sahip olması da manidar ve hoş bir detaymış.Sonra ortalama görüntülenme sayısına baktım. Hepsini son 45 dakikada aldım, haliyle ufak değişimler olmuştur. Tweetlerinin ortalama görüntülenme sayıları şöyle:Görüntülenme sayılarını takipçi sayısıyla oranlayınca ise şu sonuçlar çıktı:Bir de outlier ya da "OMG a hit tweet" diyebileceğimiz, yüzdeleri fazla etkileyebilecek en çok görüntülenen birer tweetlerini çıkarıp baktım."Bu ölçümü bugün yapmak önemliydi, zira düne kadar sadece RT ve FAV'a yüklenen sosyal medya ajansları, bot yazılımlar ve trol orduları artık görüntülenmeye de abanacaktır. Görüntülenme sayılarının sahiciliği hızla bozulacaktır.""Vardığım en büyük bulgu şu oldu: Bütün ölçümlere göre. Buradan nasıl bir çıkarım yapacağınız size kalmış."