Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın tweetlerinin gerçek görüntülenme oranı ortaya çıktı /25 Aralık 2022 13:43

Erdoğan'ın tweetlerinin gerçek görüntülenme oranı ortaya çıktı

SAP Amaç ve Sürdürülebilirlik Global Direktörü, Akademisyen, Yazar Dr. Erdem Aksakal, siyasette aktif isimlerin Twitter görüntülenmeleriyle ilgili ulaştığı verileri paylaştı.

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Aksakal, "Tweet görüntülenme sayılarını görmeye başlayınca aklıma siyasilerin tweet görüntülenme oranları nasıldır sorusu düştü. Erdoğan-Kılıçdaroğlu-Akşener-Bahçeli-Demirtaş ve İmamoğlu'nun, görüntülenme sayılarının şeffaf olduğu 15 Aralık sonrası tweetlerini inceledim." ifadelerini kullandı.

"Bu zaman zarfında, Erdoğan 37, İmamoğlu 28, Demirtaş 23, Akşener 19, Kılıçdaroğlu 15, Bahçeli 10 tweet atmış. Başkalarına ait olup da liderler tarafından RT edilmiş twitleri dikkate almadım." diye yazan Aksakal, ulaştığı verileri aktardı.

Aksakal'ın konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

"Aralarından sadece Demirtaş flood yapmış. 7'li floodun ilk ve son tweetleri haricindeki ara tweetlerinin görülmesi için bir tıklama daha yapmak gerekebiliyor. O nedenle floodun arasındaki twitlerin görüntülenme sayısı belirgin ölçüde düşük olmasına rağmen hesaba kattım."

Takipçi sayıları da şöyle:

Erdoğan 19,5M
Kılıçdaroğlu 8,8M
İmamoğlu 7,6M
Akşener 5,5M
Bahçeli 5,5M
Demirtaş 2,1M

Akşener ve Bahçeli'nin eşit sayıda takipçisiye sahip olması da manidar ve hoş bir detaymış.

Sonra ortalama görüntülenme sayısına baktım. Hepsini son 45 dakikada aldım, haliyle ufak değişimler olmuştur. Tweetlerinin ortalama görüntülenme sayıları şöyle:

İmamoğlu: 2.053.339
Kılıçdaroğlu: 1.603.267
Erdoğan: 1.147.792
Bahçeli: 1.120.110
Akşener: 1.033.258
Demirtaş: 707.957

Görüntülenme sayılarını takipçi sayısıyla oranlayınca ise şu sonuçlar çıktı:

Demirtaş: %33,71
İmamoğlu: %27,02
Bahçeli: %20,37
Akşener: %18,79
Kılıçdaroğlu: %18,22
Erdoğan: %5,89

Erdoğan'ın twitlerini ortalamada takipçi sayısının 20'de 1'i, görmüş.

Bir de outlier ya da "OMG a hit tweet" diyebileceğimiz, yüzdeleri fazla etkileyebilecek en çok görüntülenen birer tweetlerini çıkarıp baktım.

Demirtaş %29,40
İmamoğlu %21,49
Akşener %14,27
Kılıçdaroğlu %14,24
Bahçeli %14,14
Erdoğan %4,64

"Bu ölçümü bugün yapmak önemliydi, zira düne kadar sadece RT ve FAV'a yüklenen sosyal medya ajansları, bot yazılımlar ve trol orduları artık görüntülenmeye de abanacaktır. Görüntülenme sayılarının sahiciliği hızla bozulacaktır."

"Vardığım en büyük bulgu şu oldu: Bütün ölçümlere göre Erdoğan'ın tweetlerinin gerçek görüntülenme yüzdesi, birkaç milyon takipçili diğer tüm hesaplardan katbekat az. Buradan nasıl bir çıkarım yapacağınız size kalmış."
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