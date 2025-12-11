Erdoğan'ın uçağı, uyuşturucu, Rezan Epözdemir... Ersoy ağır suçlamalar için ne dedi?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu kullandırma” ve “gayri ahlaki ilişki karşılığı menfaat sağlama” suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılığa göre, Ersoy evinde kadınlara uyuşturucu vererek gayri ahlaki ortamları oluşturdu. Dört kişi “fikir ve eylem birliği” içinde hareket etti.





İDDİALARI REDDETTİ: HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM

Başsavcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı.





Serbestiyet'in aktardığına göre, Ersoy kendisine isnat edilen iddiaları reddetti.





-Hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını kaydeden Ersoy, gayri ahlaki ilişki iddialarının da tamamını reddetti.





-Köprüde karıştığı bir kazada uyuşturucu etkisinde olmadığını kaydeden Ersoy, bu kazada polis tutanağının da olduğunu ifade etti.





-Hakkında bahsedilen iddialara benzer şekilde iddiaların yer aldığı bir twitter hesabının Şubat ayında yazıldığını ifade eden Ersoy, bu paylaşımlar hakkında da şikayette bulunduklarını ancak o zaman kimin bu hesabı kullandığını da tespit edemediklerini söyledi.





Tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ifadesi şu şekilde:





“Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.





E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.





Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi.





E.A’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.





B.K. İ… adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır.





M.D. TRT Word’de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur.





Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır.





S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi B.D.’yi işten çıkarmamdır. S.D. ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi.





K.U.’yu Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. K. ile E.’nin tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum.





S.T.’nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır.





Gayri aklaki ilişki iddialarının hepsi yalandır.





Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır.





Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.





Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır.





G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. E.D., oyuncu bir arkadaşımdır.





Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır.





Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.”