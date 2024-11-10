Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın uçağında gazetecilere o soru yasaklandı: Sakın sormayın... /10 Kasım 2024 19:03

Erdoğan'ın uçağında gazetecilere o soru yasaklandı: Sakın sormayın...

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, "Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere soru yasağı getirildi" iddiasına uçakta bulunan Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır tepki gösterdi. Saymaz da Çakır'a “Soruyu sorduysan cevabı nerede?” karşılığını verdi. Çakır'ın bu soruya yanıt vermemesi dikkat çekti.

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Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere yine soru yasağı getirildi. Bu kez de MHP lideri Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması istendi. Gazetecilere üç kez ‘Sakın sormayın’ diye uyarı yapıldı” iddiası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Erdoğan’a soru sorulamayan uçakta bulunan Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, “Bana bu yönde bir ‘uyarı’ ya da ‘telkin’ yapılmadı. Kastettiğin soru da dahil ülke gündemine dair tüm sorular Sayın Cumhurbaşkanı’na soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı sohbet ortamında ve ‘kısıtlı’ bir sürede geçen röportaj esnasında sorularımıza yanıt verdi. ‘Zan’ altında bıraktığın şahsım adına düzeltme rica ederim” mesajıyla İsmail Saymaz’a seslendi.

‘SORULDUYSA CEVABI NEREDE?’
Fevzi Çakır’ın sitemine yanıt veren İsmail Saymaz, İletişim Bakanlığının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla ilgili basın bildirisini ekleyerek, “Ben hiçbir gazeteciyi kastetmedim ve zan altında bırakmadım. Kaynaklarıma güveniyorum. Eğer kastettiğim soru sorulduysa neden İletişim Başkanlığı’nın metninde yer almıyor? Eğer kastettiğim soru sorulduysa cevabı nerede?” diye sordu.

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den 8 Kasım’daki yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Ancak, gazetecilerin Erdoğan’a Bahçeli ile ilgili soru sormaması dikkat çekmişti.
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