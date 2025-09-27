Erdoğan'ın uçağından şok edici bilgiler sızdı tek tek sırası bile belirlenmiş!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti dönüşü gerçekleştirdiği uçak içi basın toplantısında “gazeteciler” tarafından sorulan soruların, önceden belirlendiğini öne sürdü. Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu soruların uçak havalanmadan saatler önce kendisine ulaştığını ve soruların altında kimin soracağı bilgisinin de yer aldığını ifade etti.









SORULAR EKSİK VE YÖNLENDİRİCİ

“ABD ile enerji alanında yeni anlaşmalar imzalanmış, Rusya’dan petrol ve doğalgaz almayın denmiş, Boeing uçak alımı için anlaşma imzalanmış! Ancak bunları sormamış uçaktaki gazeteciler… Hadi hepsini geçtim, F-35 konusunda Trump ile görüşmede ne olduğunu bile sormaz mı bir gazeteci?”





Bildirici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Washington’dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde, gazetecilerin uçakta soracakları sorular liste halinde bana geldi. Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu. Türkiye saatiyle 22.10’du sorular geldiğinde.”Söz konusu soruları tanık olması adına iki gazeteci arkadaşıyla paylaştığını da belirten Bildirici, daha sonra İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan soru-cevap metniyle karşılaştırma yaptığını ve gelen sorularla yayınlanan soruların sıralamasına kadar uyuştuğunu aktardı.Ayrıca Bildirici, gazetecilerin yönelttiği sorularda önemli konuların yer almamasını da eleştirdi:Paylaşılan görselde, uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru soracak gazeteciler ve hangi soruyu yöneltecekleri açıkça belirtiliyor. Bu isimler arasında Okan Müderrisoğlu (Sabah), Ahmet Hakan (Hürriyet), Murat Alan (Yeni Akit), Abdulkadir Selvi (Hürriyet) gibi hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteciler yer alıyor.Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.