Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın uçaklarının sırrı çözülemiyor /16 Mart 2021 09:50

Erdoğan'ın uçaklarının sırrı çözülemiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan uçaklarla ilgili olarak yöneltilen soru önergelerine önce “bilgimiz yok” yanıtını verdi. Ancak daha sonra aynı içerikteki soruları bu kez de “Cumhurbaşkanlığı VIP operasyonlarını gerçekleştiren uçaklar Türk Hava Yolları AO işletmesindedir” şeklinde yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı ise soruları bakanlıklara “havale” etti.

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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçaklarla ilgili kendisi ve başka milletvekillerinin birçok kez soru önergesi verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını söyledi. Oktay’ın her seferinde sorulara yanıt vermek yerine diğer bakanlıklara “havale” ettiğine dikkat çeken Alban, “Konunun peşini bırakmadım ve ısrarlı sorularımızı devam ettirdim. Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan uçakların sayısı, bunların bakım ve onarım ücretleri ile uçuş sayılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sordum” dedi. Alban’ın sorularına bakanlık ilk olarak “Konunun bakanlığımız ile ilgisi bulunmamaktadır” yanıtını verdi. Ancak daha sonra Alban’ın aynı içerikteki başka bir soru önergesine ise bu kez de “Cumhurbaşkanlığı VIP operasyonlarını gerçekleştiren uçaklar Türk Hava Yolları AO işletmesinde olup, diğer tüm sivil hava araçları gibi, havacılık emniyeti ve güvenliği açılarından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün denetim ve gözetimi altındadır. Söz konusu uçakların alımı, bakımı, operasyonları gibi idari ve mali hususlar ise Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bulunmaktadır” yanıtı verildi. CHP’li Alban verilen yanıtları şöyle değerlendirdi: 

"BİR VAR, BİR YOK"
“Bakanlık bir ‘yok’ diyor, bir ‘var’ diyor. Bir türlü karar veremiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet sistemini kördüğüm haline getirdiğini, bu sistemde devlet ciddiyetinin kalmadığının en iyi örneklerinden birini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aynı soruya iki farklı yanıt vermesiyle birlikte görmüş olduk. Cumhurbaşkanlığı’na ait uçaklarla ilgili olarak yanıt vermek istemiyorlar. Bu uçaklara harcanan bakım-onarım ücretlerini bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı yetkili isimler, özellikle pandemi döneminde uçuş yapmayan uçaklara ne kadar harcandığını kamuoyuna açıklamak zorundadır.”
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