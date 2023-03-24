Erdoğan'ın umudu asgari ücret: 'Seçimden önce 10 bin TL olacak' iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Asgari ücrette de ara zam olur mu?" sorusu gündeme geldi.







Konunun işlendiği yayında CNN Türk moderatörü Meltem Bozbeyoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten'e, "Asgari ücrette de artış olur mu?" sorusunu sordu. Ökten ise yanıtında, "Sayın Cumhurbaşkanı Aralık ayında asgari ücreti açıkladığında Mayıs ayını da işaret etmişti. Seçim öncesi atılan adımlara yenileri eklenebilir, seçim öncesinde yeniden asgari ücrete bir zam gelebilir diye düşünüyorum." dedi.







Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.







Öte yandan, dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

