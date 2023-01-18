AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ‘yol arkadaşları’ Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a çeşitli suçlamalarda bulundu.







AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Davutoğlu için "Bizden üniversite istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de bunun başka örneği yok. Bila bedel mülk edinme hakkı bizim vakıf yasalarına göre yok ama bunlar yaptı. Bunu milletimize anlat bakalım. Nasıl izah edeceksiniz!" ifadelerini kullandı.







Söz konusu suçlamanın ardından Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşamı işaret eden Davutoğlu, "Bekle Erdoğan, bekle! Hakettiğin cevabı bu akşam alacaksın" dedi.







