Erdoğan'ın, 'uygun' dediği market, zincir marketlerden pahalı çıktı

Buna göre söz konusu mal sepeti Erdoğan’ın fiyatlar uygun dediği tarım kredi kooperatif markette, başka bir zincir markete göre yüzde 7 daha pahalı.











Tarım kredi kooperatiflerinin marketinden yaptığı alışverişin ardından “Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız” ifadelerini kullanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yine market fiyatları yalanladı.Erdoğan’ın 1 Ekim’de kullandığı, “Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz” ifadeleri üzerine 5 zincir markete (A101, ŞOK, Carrefour, BİM ve Migros) yönelik ‘fahiş fiyat’ denetimi başlamıştı.Evrensel'de yer alan habere göre; Tarım Kredi Kooperatif marketi ile denetime tutulan zincir marketlerden biri olan A101’in ürün fiyatlarını aynı gramaj ve aynı gün için kıyaslandı.Rastgele seçilen 16 temel gıda kaleminde yaptığımız karşılaştırmaya göre tarım kredi kooperatif markette 331 lira 30 kuruş tutan mal sepeti, A101’de 309 lira 20 kuruş tuttu.