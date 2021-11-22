Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'uygun market' planını 'yokluk' vurdu /22 Kasım 2021 16:03

Erdoğan'ın 'uygun market' planını 'yokluk' vurdu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la markete giderek 1002 TL atıştırmalık ürün alarak ‘gayet uygun’ dediği Tarım Kredi Kooperatifi’nde un, yağ ve şekere satış kotası getirildi.

SHABER3.COM

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 1980 öncesindeki karneyle gıda ürünü satışını hatırlatan bir uygulama hayata geçirildi. Erdoğan’ın çok uygun bulduğu için 1.002 liralık atıştırmalık aldığı Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında un, yağ ve şeker satışı 1 adetle sınırlandırıldı.

Türkiye genelinde 500 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait mağazalarda ayçiçek yağı, şeker ve undan sadece birer adet satış yapılıyor.

Mağazalarda 81 lira 95 kuruşa satışa sunulan Tarım Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı, 11 lira 25 kuruşa satılan 2 kiloluk toz şeker ve 10 lira 50 kuruşa satışa sunulan 2 kiloluk un satışlarına kısıtlama getirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın 'uygun market' planını 'yokluk' vurdu Sonraki Haber >>

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

ABD'de araç kalabalığa daldı

ABD'de araç kalabalığa daldı

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Alman Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Alman Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:36