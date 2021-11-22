Erdoğan'ın 'uygun market' planını 'yokluk' vurdu

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 1980 öncesindeki karneyle gıda ürünü satışını hatırlatan bir uygulama hayata geçirildi. Erdoğan’ın çok uygun bulduğu için 1.002 liralık atıştırmalık aldığı Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında un, yağ ve şeker satışı 1 adetle sınırlandırıldı.







Türkiye genelinde 500 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait mağazalarda ayçiçek yağı, şeker ve undan sadece birer adet satış yapılıyor.







Mağazalarda 81 lira 95 kuruşa satışa sunulan Tarım Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı, 11 lira 25 kuruşa satılan 2 kiloluk toz şeker ve 10 lira 50 kuruşa satışa sunulan 2 kiloluk un satışlarına kısıtlama getirildi.

