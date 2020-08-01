Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın ve AKP'nin son oy oranı /01 Ağustos 2020 01:29

Erdoğan'ın ve AKP'nin son oy oranı

Avrasya Araştırma'nın son anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin oylarında düşüş yaşandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Avrasya Araştırma'nın son anketine göre AKP ve Erdoğan'ın oyları düşüşe devam ediyor. "Araştırmaya göre, "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa oy veririm" diyenlerin oranı 38,9, "Vermem" diyenlerin oranı ise 46,8. AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise geçen aya göre puan kaybederek yüzde 35'e geriledi.

Avrasya Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi paylaştı. Gökhan Özbek'in YouTube kanalına katılan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

Araştırmaya katılan yurttaşlar, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının siyasi tercihlerini etkilemediğini belirtti.




Araştırmanın sonuçlarına göre yurttaşlar Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ekonomi ve işsizliğe işaret etti.




Yurttaşlar, "Hükümeti genel olarak başarılı buluyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:




"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı genel olarak başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yurttaşların yüzde 40'ı "başarısız buluyoruz" yanıtını verdi:



"Hükümeti genel olarak başarılı buluyor musunuz?" yanıtına ise yurttaşların yüzde 41'i, "Hayır, başarısız" yanıtını verdi:



"Bugün Seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yanıtlayan yurttaşlar'ın yüzde 35'i AKP, yüzde 28,4'ü CHP, yüzde 12,4'ü İYİ Parti, yüzde 11, 7'si HDP, yüzde 7,4'ü MHP dedi. Yeni partilerden DEVA'ya oy veririm diyenlerin sayısı 2,2, Davurtoğlu'nun Gelecek Partisi'ne oy veririm diyenler ise 2,3 oldu. 


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