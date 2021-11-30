Erdoğan'ın vereceği bir hesap daha ahirete kaldı

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında soruşturma dahi olmayan 41 yaşındaki ihraç polis memuru Yurdal Gökçe’nin Gebze’de çatıda çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Yurdal Gökçe’nin dosyasının 5 yıldır OHAL Komisyonu’nda bekletildiğini kaydeden Gergerlioğlu, ‘‘Zalim oğlu zalim OHAL komisyonu Vallahi hukuk gelince hesabını soracağız.’’ dedi.



Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Yurdal Gökçe ihraç Polis, bugün Gebze’de çalıştığı yerde çatıdan düştü, vefat etti. Soruşturması bile yoktu 5 senedir komisyonda bekliyordu. İade olsa çatıda olmayacaktı! 41 y, evli, sosyoloji mezunuydu Zalim oğlu zalim OHAL komisyonu Vallahi hukuk gelince hesabını soracağız!’’ ifadelerini kullandı.