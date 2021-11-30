Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın vereceği bir hesap daha ahirete kaldı /30 Kasım 2021 10:40

Erdoğan'ın vereceği bir hesap daha ahirete kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde KHK’lı polis memuru Yurdal Gökçe çalıştığı sırada çatıdan düşerek vefat etti.

SHABER3.COM

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında soruşturma dahi olmayan 41 yaşındaki ihraç polis memuru Yurdal Gökçe’nin Gebze’de çatıda çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Yurdal Gökçe’nin dosyasının 5 yıldır OHAL Komisyonu’nda bekletildiğini kaydeden Gergerlioğlu, ‘‘Zalim oğlu zalim OHAL komisyonu Vallahi hukuk gelince hesabını soracağız.’’ dedi.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Yurdal Gökçe ihraç Polis, bugün Gebze’de çalıştığı yerde çatıdan düştü, vefat etti. Soruşturması bile yoktu 5 senedir komisyonda bekliyordu. İade olsa çatıda olmayacaktı! 41 y, evli, sosyoloji mezunuydu Zalim oğlu zalim OHAL komisyonu Vallahi hukuk gelince hesabını soracağız!’’ ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın vereceği bir hesap daha ahirete kaldı Sonraki Haber >>

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:22