Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yardımcısından skandal itiraf: MİT 100 kişiyi getirdi /25 Kasım 2022 16:39

Erdoğan'ın yardımcısından skandal itiraf: MİT 100 kişiyi getirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yurtdışından hukuksuz şekilde insan kaçırdığını doğruladı. 100 kişinin getirildiğini söyleyen Oktay, kaçırmaların hukuk yoluyla değil 'istihbarat diplomasisi' ile yapıldığı övünerek anlattı. Hizmet Hareketi'ne yöneli cadı avında birçok isim yurt dışından kaçırılarak Türkiye'ye getirilmişti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, operasyonlarda Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışından adam kaçırıldığını doğruladı. Yurt dışından hukuksuz bir şekilde kaçırılan isimlerinin çok büyük bir çoğunluğunu ise Hizmet Hareketi'ne üyelikle suçlanan isimler oluşturuyor. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı. Sözcü’nün haberine göre; Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teşkilatın “yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleriyle” çeşitli ülkelerden 100’den fazla kişinin Türkiye iadesinin sağlandığını savundu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.
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