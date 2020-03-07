Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yavru sarayına para yetmiyor /07 Mart 2020 18:36

Erdoğan'ın yavru sarayına para yetmiyor

30 milyon TL olarak belirlenen ve "yavru saray" diye nitelenen Ahlat Köşkü için geçen yıl sonuna kadar 100 milyon TL harcandı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van Gölü kenarında inşâ ettirdiği "yavru saray" dipsiz kuyu gibi para yutuyor. 

30 milyon TL olarak belirlenen Ahlat Köşkü için geçen yıl sonuna kadar 100 milyon TL harcandı.

Bu yıl planlanan 25 milyon TL’lik harcama ile köşkün maliyeti 125 milyon TL’ye ulaşacak. 

Türkiye ortalamasına göre bir daire fiyatı 500 bin TL olarak hesaplanırsa Ahlat Köşkü’ne 250 daire bedeli ödenmiş olacak. 

Anayasa Mahkemesi, Kıyı Kanunu'nu ihlal edildiği gerekçesiyle köşk projesine iptal kararı vermişti. Ancak Yüksek Mahkeme kararına rağmen yavru sarayın inşası devam ediyor. 

KÖŞK İÇİN ÖZEL KANUN ÇIKARILDI

İptal kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen köşkün ödeneği bu sebeple 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı’nın programına konulmadı. 

İki ay önce çıkarılan ikinci kanun ile kıyılara resmi kurumlar tarafından inşaat yapılmasının önü açıldı. Ancak kanun yürürlüğe girmesinden önce inşaatına başlanan köşk, bakanlığın yatırımları arasında sayıldı.

Köşk projede "Ahlat Gençlik Külliyesi" ismiyle yer aldı. Yatırım programına göre 7 bin 932 metrekarelik alan bina tefrişatı ve hizmet binası olarak kullanılacak. 

30 bin 500 metrekarelik alana peyzaj çalışması yapılacak.

ERDOĞAN'IN ARKADAŞI TARAFINDAN İNŞÂ EDİLİYOR

Köşkü, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam-hatip lisesinden arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait Güryapı Taahhüt Şirketi inşâ ediyor. 

Çamlıca Camii projesini, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işleri ile Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından da kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Güryapı tarafından yapıldı.

12 KÖŞK VE SARAY

Erdoğan’ın kullandığı saray ve köşklerin sayısı Ahlat Köşkü ve Okluk’taki yazlık saray inşaatları tamamlanmasıyla 12’ye çıkacak.

Dolmabahçe Sarayı

Beylerbeyi Sarayı

Yıldız Sarayı

Vahdettin Köşkü

Huber Köşkü

Florya Köşkü

Aynalıkavak Kasrı

Beykoz Kasrı

Çankaya Köşkü

Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Ankara)
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