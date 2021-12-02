Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yazısı Perinçek'e yakınlığıyla bilinen dergide başyazı yapıldı /02 Aralık 2021 23:12

Erdoğan'ın yazısı Perinçek'e yakınlığıyla bilinen dergide başyazı yapıldı

Son dönemde örtüşen politikaları olan Vatan Partisi ve AKP'nin durumu tartışılırken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yakınlığıyla bilinen Teori Dergisi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazısının başyazı yapılması dikkat çekti.

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Bold'da yer alan habere göre Perinçek’in dergisi Teori, bu ayki sayısında Erdoğan’ın 10 Kasım’da Atatürk’le ilgili mesajlarını başyazıyı olarak yayınladı.

Her platformda Erdoğan’ı desteklediğini açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendi politikalarının da Erdoğan tarafından uygulandığını söylüyor.

Erdoğan ve Perinçek yakınlığı Teori dergisinin bu ayki yazısında da kendisini gösterdi. Perinçek’in dergisi Teori’nin bu ayki sayısında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajları başyazı anonsuyla yayınlandı. Erdoğan imzasıyla yayınlanan “Atatürk’ün serencamı Türkiye’nin yol haritasıdır” başlıklı yazının hemen altında ise Doğu Perinçek’in kaleme aldığı yazı yer alıyor.
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