Erdoğan'ın yazısı Perinçek'e yakınlığıyla bilinen dergide başyazı yapıldı

Her platformda Erdoğan’ı desteklediğini açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendi politikalarının da Erdoğan tarafından uygulandığını söylüyor.



Perinçek’in dergisi Teori, bu ayki sayısında Erdoğan’ın 10 Kasım’da Atatürk’le ilgili mesajlarını başyazıyı olarak yayınladı.Erdoğan ve Perinçek yakınlığı Teori dergisinin bu ayki yazısında da kendisini gösterdi. Perinçek’in dergisi Teori’nin bu ayki sayısında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajları başyazı anonsuyla yayınlandı. Erdoğan imzasıyla yayınlanan “Atatürk’ün serencamı Türkiye’nin yol haritasıdır” başlıklı yazının hemen altında ise Doğu Perinçek’in kaleme aldığı yazı yer alıyor.