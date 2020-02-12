Erdoğan'ın yeğeni hakkında suç duyurusu

Şehir Hatları A.Ş.’ye ait gemilerin bakımları esnasında hurda malzemenin kayıt yapılmadan şirket dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.





Haklarında suç duyurusunda bulunulan şüpheliler Zeynep Y., Birol G., Sedat K. ve Hamit Erdoğan’ın şirketin disiplin kurulu tarafından savunmaları alındığına işaret çekildi.







TALİMATI HAMİT ERDOĞAN VERDİ





Sedat K. savunmasında, gemi operasyon saha görevlisi olarak çalıştığını, Gemi Operasyon Müdürü Hamit Erdoğan’ın talimatı ile 3 kez hurda çıkışına refakat ettiğini ifade etti.





Sedat K., 7 Ağustos 2019'da 10 bin 800 TL, 2 Eylül 2019'da 2 bin 740 TL, 17 Eylül 2019'da ise 8 bin 230 TL tutarında hurda çıkışı yaptığını anlattı.





Hurda hırsızlığı soruşturmasında ifade veren Birol G., 3 defa müdürlerin bilgisi dahiline hurda gönderimi yapıldığını, elde edilen gelirin muhafaza edilmek üzere kendi şahsi hesabına yatırıldığını, talimatı Gemi Operasyon Müdürü Hamit Erdoğan’ın verdiğini iddia etti.





TANAL KAMUDAKİ HURDA YOLSUZLUĞU İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI İSTEDİ





Odatv'nin haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal devlete ait hurdaların usulsüz bir şekilde satıldığına ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.





Tanal, Düzce Belediyesi’nin depolarında tutulan, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu tahmin edilen 400 ton hurda metal malzemenin kaybolduğuna yönelik haberlere, İspir Belediyesi’ndeki tartışmalara ve TCDD’deki hurda yolsuzluklarına dikkati çekti.





Tanal, “Hurda’ deyip geçmemek lazım. Devlete ait hurdaların akıbetinin ve ‘Hurda yolsuzluğu’ iddialarının araştırılmasına ilişkin Meclis’in üzerine düşeni yapması gerekmektedir.” dedi.