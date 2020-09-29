Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yeğeni bombaladı: Güvenme! /29 Eylül 2020 11:27

Erdoğan'ın yeğeni bombaladı: Güvenme!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lider ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni gazeteci Cengiz Er, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i yerden yere vurdu.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalara atıf yaparak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ırkçı mesajlarla hedef almıştı. 

Şahsi Twitter hesabına Kaftancıoğlu'nun fotoğrafını da ilave eden Gökçek, Ermenistan'ın kan bağışı çağrısı yaptığını belirterek, "Canan bir organizasyon düşünüyor musun? Senin gibilerin kanı kesinlikle uyum sağlar." şeklinde ırkçı ifadeler kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN YEĞENİ ER: KORKMAYIN BU GÜVENİLMEZ ADAMDAN

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Cengiz Er, Gökçek'in hakaret dolu mesajını şahsi Twitter hesabında yerden yere vurdu.

Er, "Yaşını başını almış, güvenilmez biri olduğu ve pis işlere bulaştığı iddiaları yüzünden evden kovulmuş bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım. Bu tür bayağı paylaşımlara karşı mahalle medyasının yaptığı gibi susmak değil karşı durmalıyız. Korkmayın." diye yazdı.

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