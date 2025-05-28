Erdoğan'ın yeni Anayasa ekibi belli oldu: İşte o isimler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, komisyonun oluşturulmasına dair karar, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında alındı.





10 İSİM BELLİ OLDU

Komisyonda, Cevdet Yılmaz başkanlığında olmak üzere, AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ile Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da yer alacağı kaydedildi.





Komisyonun, en kısa sürede ilk toplantısını gerçekleştirmesi ve yaz dönemi boyunca çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman bu toplantılara başkanlık edeceği de gelen bilgiler arasında.







