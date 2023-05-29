Erdoğan'ın yeni kabinesi için kimlerin ismi geçiyor?

"Bahçeli’nin tavrı belirleyici olacak"





Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu | Tüm gelişmeler





Hakan Fidan’ın adı İçişleri Bakanlığı için geçiyor





Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber gündemde yürütmenin diğer önemli isimlerinin kimlerden oluşacağı sorusu var.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara’da milletvekili seçilirken, mevcut kabinedeki, aday olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç, bakanların tamamı Meclis’e girdi.Peki, milletvekili seçilen bakanlardan hangileri yeniden kabinede yer alacak? Kabine için adı geçen yeni isimler kim?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra açıklaması bekleniyor.AK Parti kulislerine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya yardımcılarının atanmasında Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrı belirleyici olacak. Bahçeli’nin MHP’den de bir ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istemesi durumda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Destici, milletvekili seçilemedi. İttifakın diğer bir partisi Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan’ın bu durumda bir diğer cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ismi geçiyor.Kulislere göre Bahçeli’nin “İttifak partilerine yardımcılık verilmesine sıcak bakmaması” veya “gerek yok” demesi durumunda ise hem Destici hem de Erbakan yeni kabinede yer alabilir.Bu durumda da Fuat Oktay’ın milletvekilliğinden istifa ederek yeniden cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması üzerinden duruluyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak adı geçen bir diğer isim ise milletvekili de seçilen Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bu durumda milletvekilliğinden istifa etmesi gereken Akar’ın savunma ve güvenlik politikalarından sorumlu olarak görev yapabileceği değerlendiriliyor.Yeni kabineyle ilgili merak edilen sorulardan biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu görevde kalıp kalmayacağı. Bu konuda da belirleyici ismin Devlet Bahçeli olacağı ve Bahçeli’nin, Soylu’nun görevde kalması konusunda ısrarcı olması durumunda görevine devam edebileceği konuşuluyor.Soylu’nun devam etmemesi durumunda yerine ise daha önce adı sık sık Dışişleri Bakanlığı için geçen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’a İçişleri Bakanlığı görevi verilebileceği üzerinde duruluyor. Soylu’nun da adı Meclis Başkanlığı veya AK Parti Grup Başkanvekilliği için geçiyor. İçişleri Bakanlığı koltuğu için konuşulan bir diğer isim ise daha önce bu görevi yürüten Efkan Ala.Kabineyle ilgili en çok merak edilen diğer bir soru ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin göreve devam edip etmeyeceği. Milletvekili seçilen Nebati’nin göreve devam etmeyeceği değerlendirilirken yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın belirlenmesinde eskiden bu görevi yürüten Mehmet Şimşek’in kararının belirleyici olacağı üzerinde duruluyor. Mehmet Şimşek’in bakan olarak yeni kabinede görev almaması durumunda Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu’nda yer almasına ise kesin gözüyle bakılıyor.Milletvekili adayı olmayan Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeniden aynı görevle kabinede yer alacağı değerlendirilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerine ise Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin ismi geçiyor.Kulislere göre, AK Parti listelerinden seçimlere giden ve Meclis’e dört vekil gönderen HÜDA PAR’lı bir ismin kabinede yer alması veya başka bir görev verilmesi zor.