Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yeni ortağı 'Hizbullah'çı parti oldu /12 Mart 2023 10:16

Erdoğan'ın yeni ortağı 'Hizbullah'çı parti oldu

Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerini söyleyen Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı'na katılacaklarını açıkladı. Yapıcıoğlu, "Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İdare Kurulu, TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yol haritasını belirlemek üzere Diyarbakır'da toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

"HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"
Yapıcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.

HİZBULLAH'TAN SİLAHLI SALDIRILAR VE İNFAZLAR
Hizbullah, 1990’ların başından itibaren adını infazlar ve silahlı saldırılarla duyurdu. 90’lı yıllarda saldırılarını PKK’lı olduklarını iddia ettikleri kişilere yöneltti. Bu süreçte çok sayıda Kürt gazeteci ve siyasetçi de örgütün hedefi haline geldi. Örgüt ayrıca alkol kullananları ve mini etek giyenleri ‘ahlaksız’ olarak tanımlayıp hedef aldı. Dönemin Diyarbakır emniyet müdürü Ali Gaffar Okan’ın organize saldırı sonucu öldürülmesinden de sorumlu tutulan örgütün üyeleri bu nedenle yargılandı.

İstanbul’da bazı iş insanlarının kaçırılması ve arkasından gelen Beykoz’daki bir ev baskınından sonra yurt genelinde Hizbullah taraftarlarına karşı aramalar ve operasyonlar başladı. 17 Ocak 2000’de Beykoz’daki bir operasyon sırasında Hüseyin Velioğlu öldürüldü ve Edip Gümüş’le Cemal Tutar gözaltına alındı. Cemal Tutar’ın, Hizbullah’ın askerî kanat sorumlusu, Edip Gümüş’ünse örgütün üst düzey yöneticilerinden biri olduğu belirtildi. Velioğlu’nun ölümüyle birlikte örgütte gözle görülür şekilde çözüldü. Diyarbakır merkezli açılan davalarda çok sayıda kişi yargılandı, tutuklandı ve cezalar aldı. Bu sırada Hizbullah’la özdeşleşen mezar evler ortaya çıktı. Örgütün kaçırdığı, işkence ettiği ve öldürdüğü çok sayıda ismi evlerin altına gömdüğü ve üzerlerine beton döktüğü ortaya çıktı. Öldürülen kişilerin ‘domuz bağı’yla bağlandığı da görüldü. Öte yandan Hizbullah baskınlarında el konduğu belirtilen çok sayıda işkence kasetiyse hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadı, içerikleri açıklanmadı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Partisinin il başkanları toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramıza yeni katılacak dostlarımızla ilerleyeceğiz" sözleriyle Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği sinyalini vermişti.
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