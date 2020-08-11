Erdoğan'ın yeni oyun planı

SAMANYOLUHABER- T24 yazarı Mehmet Tezkan bugün yayımlanan "Cumhurbaşkanı'nın oyun planı ne?" başlıklı makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilebilmesi için gerekli olan yüzde 50+1 şartını karşılayamayacak kadar oylarının düştüğünün farkında olduğunu belirtti.





AKP lideri Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e zeytin dalı uzatmasının zamanlamasını manidar bulan Tezkan, "Siyasette küçük küçük hamleler var. Daha büyük adımlar, radikal değişiklikler birbirini izleyecekmiş gibi bir hava var." ifadelerini kullandı.







"ERDOĞAN KRİZİN FATURASININ KENDİSİNE KESİLECEĞİNİN FARKINDA"





Tezkan, işsizlik, yüksek enflasyon ve tırmanışa geçen döviz kurlarının faturasının iktidara kesileceğini, Erdoğan'ın da bunun farkında olduuğun vurguladı.







"1,5 milyon kişi zorunlu izinde. 3 milyon 700 bin kişi de kısa çalışma uygulamasında. 5 milyon 200 bin kişinin önümüzdeki günlerde işine dönüp dönmeyeceği belli değil." diyen Tezkan, "İşsizlik tavan yaptı diyorlar ya aslında patlamaya hazır bomba gibi duruyor." dedi.





Oyları düşen AKP lideri Erdoğan başkanlık sisteminde yüzde 50+1 şartını aşmanın yollarını arıyor.





"MERAL AKŞENER'İ BU YÜZDEN DAVET ETTİ"





Tezkan, Erdoğan'ın ekonomik kriz ve Koronavirüs salgınına rağmen iktidarını korumanın yollarını aradığını belirterek şunları dile getirdi: "İyi Parti'ye Meral Akşener'e çiçek atmasının sebebi bu. Düne kadar F.T. ile PKK ile yan yana diye suçladığı Akşener'i bir anda yerli ve milli ilan etmesinin sebebi de bu."







Tezkan şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı siyaseti herkesten daha iyi okuyor. Yüzde 50+1 sistemi kaldığı sürece koltuğunu koruması zor. Bu yükten kurtulmanın yolunu arıyor. Bunun çaresi de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek, güçlü başbakan güçlü yürütme temsili cumhurbaşkanı istemine dönmek."





"Koltuğu koruyabilmesinin tek formülü bu." tespitinde bulunan Tezkan, " İyi Parti güçlendirilmiş parlamenter sistemi istemiyor mu? Evet. Madem istiyorsunuz gelin Anayasayı hep birlikte değiştirelim diyebilir. Diğer muhalefet partileri de (CHP, HDP) hayır diyemez." ifadelerini kullandı.





"SEÇİM BARAJI YÜZDE 7'YE İNER, YÜZDE 30 İLE BİLE İKTİDAR KAPISI AÇILIR"





Tezkan şunları aktardı: "İttifak düzeni sorana erer, baraj yüzde 7'ye iner, MHP rahatlar. Yüzde 35'le, hatta yüzde 30'larla bile iktidar kapısı açılır. Tek başına iktidar olmasa bile MHP ile ortaklı yaparak veya başka bir partiyi yanına çekerek koalisyon kurar."





Erdoğan'ın koalisyona yanaşmayacağına, tek adam rejiminden vazgeçmeyeceğine dair değerlendirmeler için Tezkan şu hatırlatmada bulundu: "Şu anda Türkiye adı konulmamış koalisyonla yönetilmiyor mu?Bahçeli iktidar ortağı değil mi?"





Akşener'e yapılan daveti, atılan adımları ben böyle okuyorum. Yüzde 50+1'den kurtulmanın yolunu arıyor.