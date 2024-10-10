Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yeni planı: Türkiye'de sandıklar kurulacak /10 Ekim 2024 10:16

Erdoğan'ın yeni planı: Türkiye'de sandıklar kurulacak

İktidara yakın Türkiye gazetesi, Erdoğan'ın yeni planını yazdı. Halktan kopmakla eleştirilen Erdoğan harekete geçiyor. Çarşıya pazara çıkamayan, halkın içine karışamayan hükümet, vatandaşını mektupla dinleyecek.

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AKP 'beyaz sandık' uygulamasına başlıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre vatandaşlar; "Cumhurbaşkanı’ma" yazılı sandıklara istek, talep, öneri ve şikâyetlerini yazacak. Vatandaşın talepleri direkt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; vatandaşın yazılı taleplerine hiç bir şekilde müdahale edilmeyecek. Böylelikle vatandaş direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kuracak.

Parti kaynakları bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini, millet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yeni bir hat açacaklarını belirtiyor.
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