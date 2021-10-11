"Erdoğan'ın yerine Hulusi Akar" tartışması devam ediyor

ORC Araştırma Şirketi'nin başkanı Mehmet Pösteki, Nevşin Mengü'ye konuştu. Mengü, “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusuna Pösteki’nin kulislerde Hulusi Akar’ın isminin geçtiğini söylediğini belirterek şunları kaydetmişti:





“Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar’ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan’ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda, partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor"





AKP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ





AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:





"Kamuoyunun dikkatine:





AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir"





ORC'DEN YANIT





ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından AKP'ye yanıt verdi.





Pösteki açıklamasında yayınladıkları çalışmada AKP'yi tatmin edecek sonuçlar çıkmadığı için eleştirildiklerini söyledi.





Pösteki'nin açıklaması şu şekilde:





Malumunuz; Dün bir araştırma çalışması yayınladık.





Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi.





Doğrusu hiç şaşırmadık.