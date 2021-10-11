Samanyolu Haber /Politika / "Erdoğan'ın yerine Hulusi Akar" tartışması devam ediyor /11 Ekim 2021 23:34

"Erdoğan'ın yerine Hulusi Akar" tartışması devam ediyor

ORC Araştırma Şirketi'nin başkanı Mehmet Pösteki tarafından gündeme taşınan "Erdoğan yeniden aday olmazsa yerine Hulusi Akar gelebilir" yönündeki iddia sonrasında AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya Pösteki'den cevap geldi.

SHABER3.COM

ORC Araştırma Şirketi'nin başkanı Mehmet Pösteki, Nevşin Mengü'ye konuştu. Mengü, “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusuna Pösteki’nin kulislerde Hulusi Akar’ın isminin geçtiğini söylediğini belirterek şunları kaydetmişti:

“Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar’ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan’ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda, partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor"

AKP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Kamuoyunun dikkatine:

AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir"

ORC'DEN YANIT

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından AKP'ye yanıt verdi.

Pösteki açıklamasında yayınladıkları çalışmada AKP'yi tatmin edecek sonuçlar çıkmadığı için eleştirildiklerini söyledi.

Pösteki'nin açıklaması şu şekilde: 

Malumunuz; Dün bir araştırma çalışması yayınladık.

Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi.

Doğrusu hiç şaşırmadık. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Erdoğan'ın yerine Hulusi Akar" tartışması devam ediyor Sonraki Haber >>

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:53:43