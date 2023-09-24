Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yılmaz savunucusu isyan etti: "Allah bu millete yardım etsin" /24 Eylül 2023 09:40

Erdoğan'ın yılmaz savunucusu isyan etti: "Allah bu millete yardım etsin"

Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarının başına geçmesi ile başta faiz uygulamalarında gidilen yenilikler AKP içinde de rahatsızlığa sebep oluyor. Kapalı kapılar arkasında konuşulanları Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan yüksek sesle dile getirdi

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Ağrı Belediyesi eski başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde alınan karar sonrası sosyal medya hesabından sitem etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası yüzde 25 seviyesinde olan politika faizini, 500 baz puanlık artışla yüzde 30'a yükseltti.

Karar metninde, enflasyonun temmuz-ağustos aylarında beklentilerin üzerinde gerçekleştiği kaydedilirken, Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin güçlendirildiği belirtildi.

Ağrı Belediyesi eski başkanı Savcı Sayan, Merkez Bankası'nın aldığı karara sosyal medya hesabından sitem etti.

Savcı Sayan yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası faizi 30’a çıkarmış, bence biraz daha arttırmaları lazım 40/50 hatta 0 olsun. Sonra üreticiler üretim yapacaklarına, tarımla uğraşanlar ürün ekeceklerine paralarını bankaya yatırsınlar yüzde 40/50 faizle para kazansınlar. Kahvede oturup oyun oynasınlar. Keyiflerine baksınlar…

Otururken yüzde 40/50 kazanmak varken neden çalışsınlar.. Sonrasında pandemi gibi bir dünya krizinde hepimiz gıdasız kalalım, üretim yapılmadığı için ürün sıkıntısı çekelim.

Belki o zaman bankadaki paralarımızı gıda yerine bol bol yeriz. Elbise yerine giyeriz. Bulamadıklarımızı dışarıdan ithal ederiz. Allah bu millete yardım etsin. Haydi hayırlısı" dedi.
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