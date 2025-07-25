'Erdoğan'ı Yüce Divan'a götürecek belgeler' diyerek paylaştı





Yavuzyılmaz, tahkim kararının siyasi ve hukuki sorumluluk doğurduğunu savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçten dolayı Yüce Divan’da yargılanması gerektiğini ifade etti:

Ayrıca, karar belgelerinin asla yok edilemeyeceğini, dosyanın kapatılamayacağını söyleyerek, “Bu dosya, duvardaki sadece ilk tuğla,” ifadelerini kullandı.









Kararın, 2014-2023 yılları arasında Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye-Irak boru hattından petrol taşınmasına ilişkin olduğu bildirildi. Uluslararası Tahkim süreci sonunda Türkiye'nin, Irak hükümetine tazminat ödemesine hükmedildi.Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cezanın güncel kurla yaklaşık 60 milyar TL olduğunu belirterek bu tutarın her geçen gün faizle arttığını vurguladı.“AK Parti'nin Türkiye’ye verdiği zararın boyutu dehşet verici,” diyen CHP’li siyasetçi, kararın uzun süre kamuoyundan gizlendiğini de öne sürdü.“Bugün, yarın veya ileri bir tarihte bu konu ve arka planı bir Yüce Divan konusudur.”