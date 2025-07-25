Samanyolu Haber /Politika / 'Erdoğan'ı Yüce Divan'a götürecek belgeler' diyerek paylaştı /25 Temmuz 2025 08:09

'Erdoğan'ı Yüce Divan'a götürecek belgeler' diyerek paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye hakkında verdiği 1,471 milyar dolarlık tazminat kararını kamuoyuyla paylaştı.

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Kararın, 2014-2023 yılları arasında Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye-Irak boru hattından petrol taşınmasına ilişkin olduğu bildirildi. Uluslararası Tahkim süreci sonunda Türkiye'nin, Irak hükümetine tazminat ödemesine hükmedildi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cezanın güncel kurla yaklaşık 60 milyar TL olduğunu belirterek bu tutarın her geçen gün faizle arttığını vurguladı.

“AK Parti'nin Türkiye’ye verdiği zararın boyutu dehşet verici,” diyen CHP’li siyasetçi, kararın uzun süre kamuoyundan gizlendiğini de öne sürdü.

“Bu Dosya, Yüce Divanlık”

Yavuzyılmaz, tahkim kararının siyasi ve hukuki sorumluluk doğurduğunu savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçten dolayı Yüce Divan’da yargılanması gerektiğini ifade etti:

“Bugün, yarın veya ileri bir tarihte bu konu ve arka planı bir Yüce Divan konusudur.”

Ayrıca, karar belgelerinin asla yok edilemeyeceğini, dosyanın kapatılamayacağını söyleyerek, “Bu dosya, duvardaki sadece ilk tuğla,” ifadelerini kullandı.


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