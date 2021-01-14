Erdoğan'a destek azalıyor, yukarı dönme ihtimali yok

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de özellikle gençlerin ümitsiz olduğunu belirtirken, "Türkiye'de şu an 'ben mutluyum' diyen yok. Tek mutlu kesim, yüksek faizden yararlanmak için girip yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı." diye konuştu.





Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk desteğinin inişe geçtiğini kaydetti.





FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk olan DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde hiçbir meseleyi çözüme kavuşturulmadığını, aksine problemlerin arttığını dile getirdi.





KORONA AŞISI ADİL DAĞITILABİLECEK Mİ?

Babacan, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin en önemli sorunlarından biri Cumhurbaşkanı’nın partili ve taraflı olması." dedi.





Uygulanmaya başlayan Covid-19 aşısına dair konuşan Babacan, "Aşının adil ve şeffaf dağıtımının sağlanması gerekiyor. Şunun tanıdığı bunun tanıdığı aşıya ayrıcalıkla ulaşmamalı. Aşı olanlar ve olmayanlar olarak ayrılmak ülkemize büyük zarar verir." diye konuştu.





Babacan, "Esnafımız ve çiftçimiz borçlarını ödemek için zararına satış yapıyor. Türkiye’nin her yerinde aynı durum var. Yanlış ortakları çoğaltan mevcut hükûmet yoksulluk ve işsizlik sorununu kesinlikle çözemeyecek." ifadelerini kullandı.





"ERDOĞAN'A DESTEK AZALIYOR, BUNUN YUKARI DÖNME İHTİMALİ YOK"





Babacan, "41 ilde kongre yaptık, esnafla, sivil toplumla, yerel basınla buluştuk. Sayın Erdoğan’ın ve iktidar partilerinin toplumsal desteği aşağıya doğru düşüyor. Artık bundan sonra bunun yukarı dönme ihtimali yok. Bu ülkede yoksulluk intiharı diye bir kavram oluştu." görüşünü paylaştı.





Babacan şöyle devam etti: "Pırıl pırıl gençlerimiz yarınlardan ümitsiz. Türkiye‘de 'ev genci' diye bir toplum kesimi oluştu. Okulda da işte de değiller. İşsizlik, tarihin en yüksek seviyesinde."