Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın zengin ettiği Cengiz, Londra'da ailesi için sokak mı aldı? /09 Ocak 2022 01:15

Erdoğan'ın zengin ettiği Cengiz, Londra'da ailesi için sokak mı aldı?

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in “Londra'da ailesi için sokak satın aldığı” iddia edildi. Şirket iddialar üzerine açıklama yayımladı.

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Türkiye'nin dört bir yanında doğa katliamına imza atan projelerle bilinen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresindeki Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in Londra'da ailesi için sokak satın aldığı iddia edildi.

AKP döneminde aldığı dev kamu ihaleleriyle bilinen Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisinin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Sabah gazetesi'ne İngiltere'de fabrika aldıklarını açıklamıştı.

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik de Mehmet Cengiz'in Londra'da sokak aldığını iddia etti.

Öte yandan Cengiz Holding'den sokak satın alma iddiaları üzerine şirketten açıklama yapıldı.

İddiaların doğru olmadığını öne süren Cengiz Holding şunları belirtti:

"Dünya Bankası’nın ‘dünyada devletten en çok ihale alan şirketler’ listesi, hatalı olduğuna dair yapılan itirazlar neticesinde bankanın resmi sitesinden kaldırılmıştır. Adı geçen listede; şirketlerin %100 pay sahibi olmadığı, sonradan dahil olduğu veya bazılarından çıktığı projeler göz ardı edilmiştir. Ayrıca yapım işi niteliğinde olmayan (yap-işlet-devret veya imtiyaz hakkı verilmesi vb) ihalelerde, sözleşme gereği şirketlerin kamuya ödemekle yükümlü olduğu meblağların da değerlendirmeye dahil edilmiş olması, listede yer alan diğer hatalı unsurdur. Kaldı ki tablo, tüm dünyadaki şirketleri değil sadece gelişmekte olan ülkelerdeki ihale alan şirketleri kapsamaktadır.

Yine haberinizde yer alan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in 'Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiası asılsızdır."
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