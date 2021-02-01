Erdoğan'ın ziyaretleri neyin habercisi!

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ittifaklarda ve partilerde iç hareketliliğin arttığını belirterek, “İktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de şimdi küçük görünen sarsıntılar dış politikada ve ekonomideki reform-bağlantılı gelişmelerle büyüyebilir, başka alanlara sıçrayabilir.” tespitinde bulundu.





Yetkin kendi blogunda yayımladığı makalede, “Belki de siyasette yaklaşan bir büyük sarsıntının öncüleri olarak yanlış yorumladığımız küçük sarsıntılar artıyor son aylarda. Belki de 'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oluyor'. Ancak hem iktidardaki Cumhur İttifakı'nda hem muhalefetteki Millet İttifakı’nda hem de bu iki cephenin dışındaki partilerde iç hareketlilik artıyor.” ifadelerini kullandı.





Erdoğan iki hafta önce Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmişti. Saadet Partisi hâlihazırda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı ile müşterek hareket ediyor.

ERDOĞAN'IN SON ZİYARETLERİ





Yetkin, muhalefette Muharrem İnce, Ümit Özdağ ve Ayhan Bilgen’in açıklamalarıyla hareketlilik yaşandığına işaret eden Yetkin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) de yükselen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifakı rahatsızlığının büyüdüğüne ve AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerinin zamanlamasının önemli olduğunu kaydetti.





Yetkin, “İktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de şimdi küçük görünen sarsıntılar dış politikada ve ekonomideki reform-bağlantılı gelişmelerle büyüyebilir, başka alanlara sıçrayabilir.” yorumunda bulundu.



