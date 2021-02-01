Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın ziyaretleri neyin habercisi! /01 Şubat 2021 12:22

Erdoğan'ın ziyaretleri neyin habercisi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'yi, akabinde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Erdoğan'ın erken seçim kararı almadan önce partileri yeniden tanzim etmek için harekete geçtiği belirtiliyor.

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ittifaklarda ve partilerde iç hareketliliğin arttığını belirterek, “İktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de şimdi küçük görünen sarsıntılar dış politikada ve ekonomideki reform-bağlantılı gelişmelerle büyüyebilir, başka alanlara sıçrayabilir.” tespitinde bulundu.

Yetkin kendi blogunda yayımladığı makalede, “Belki de siyasette yaklaşan bir büyük sarsıntının öncüleri olarak yanlış yorumladığımız küçük sarsıntılar artıyor son aylarda. Belki de 'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oluyor'. Ancak hem iktidardaki Cumhur İttifakı'nda hem muhalefetteki Millet İttifakı’nda hem de bu iki cephenin dışındaki partilerde iç hareketlilik artıyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan iki hafta önce Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmişti. Saadet Partisi hâlihazırda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı ile müşterek hareket ediyor. 
 
ERDOĞAN'IN SON ZİYARETLERİ

Yetkin, muhalefette Muharrem İnce, Ümit Özdağ ve Ayhan Bilgen’in açıklamalarıyla hareketlilik yaşandığına işaret eden Yetkin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) de yükselen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifakı rahatsızlığının büyüdüğüne ve AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerinin zamanlamasının önemli olduğunu kaydetti.

Yetkin, “İktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de şimdi küçük görünen sarsıntılar dış politikada ve ekonomideki reform-bağlantılı gelişmelerle büyüyebilir, başka alanlara sıçrayabilir.” yorumunda bulundu.
 

 
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