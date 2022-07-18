Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'la AKP'li seçmenin arasına 'sürtük' girdi /18 Temmuz 2022 17:16

Erdoğan'la AKP'li seçmenin arasına 'sürtük' girdi

Metropoll Araştırma'nın son yaptığı ankette katılımcılara, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine ‘sürtük’ diyerek hakaret etmesi soruldu. Erdoğan’ın sözleri, AKP ve MHP seçmeni tarafından da kabul görmedi.

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Metropoll Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı ve kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden “sürtük” ifadesini anket gündemine aldı. 

28 ilde yapılan anket 2 bin 123 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapıldı.

Ankette halka, “Birisine ‘sürtük’ demek hakaret midir?” diye soruldu.

Haziran ayında yapılan ankette katılımcıların yüzde 83'ü bu sözün hakaret olduğunu savunurken, yüzde 13,8’i hakaret olmadığını savundu. "Bu konuda fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

Öte yandan ankette, Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılan yurttaşlara sürtük demesi hakkında ne düşündükleri de soruldu.

ÇOĞU 'YANLIŞ' DEDİ
Halkın yüzde 76,8’ı bunu doğru bulmadığını, yüzde 18,2’si ise doğru bulduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 5'i ise bu konuda fikrinin olmadığını ifade etti. Söz konusu sorunun partililere göre dağılımında da ilginç bir tablo açığa çıktı.

Buna göre AKP seçmeninin yüzde 39,4’ü Erdoğan’ın bu sözünü doğru bulduğunu belirtirken yüzde 51.8'i ise doğru bulmadığını belirtti. Yüzde 8'lik dilimde yer alan yurttaşlar ise fikirlerinin olmadığını ifade etti. 
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