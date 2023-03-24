Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'la anlaşan Erbakan adaylıktan çekildi /24 Mart 2023 18:18

Erdoğan'la anlaşan Erbakan adaylıktan çekildi

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12.00'de Külliye'de bir araya geldik. Partimizin prensipleri doğrultusunda kendisiyle anlaştık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı

SHABER3.COM

Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan parti, Cumhur İttifakı'na katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Karara ilişkin ilk kez konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti ile Külliye'de bir araya geldik. Partimizin talepleri konusunda anlaşmaya vardık. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakı'nda seçime girme kararı almış bulunuyoruz.

Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'la anlaşan Erbakan adaylıktan çekildi Sonraki Haber >>

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Ramazan'da bunu yapmayın!

Ramazan'da bunu yapmayın!

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:35