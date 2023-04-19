Erdoğan'la görüşen Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı

MEHMET ŞİMŞEK VE AKP

İktidar partisinin Şimşek'le yolları Temmuz 2018'de ayrıldı. Erdoğan'ın bahse konu dönemde kendisinin tüm 'uyarılarına' rağmen yapılan faiz artırımı sonrası "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği Şimşek, buna karşın sık sık Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapıyordu. Bu yönüyle uluslararası piyasalarda "saygı duyulan", "iş dünyasıyla dost" bir isim olarak görülüyordu.