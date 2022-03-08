Erdoğan'la Nebati arasındaki tartışma kulislerden sızdı

Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın gelmesinin sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, "Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek revizyon mesajı vermesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Mustafa Balbay, kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı.



KABİNEDE ÜÇ BAKAN DAHA YOLCU



Kabinede yeni revizyon iddialarıyla ilgili konuşan Gazeteci Mustafa Balbay, Saray'ın AKP'nin genel durumundan rahatsız olduğunu öne sürdü. Balbay, "Pek çok alandaki başarısızlığın o alana bakan bakanlara fatura edilerek görüleceği anlaşılıyor. Bu anlamda, Sağlık Bakanı'nın da böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Balbay, açıklamasının devamında "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda da böyle bir durum gözüküyor" diyerek üç bakanlıkta değişiklik sinyali verdi.



ERDOĞAN VE NEBATİ ARASINDA TARTIŞMA



Ekonomik gidişatın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiğini belirten Balbay, Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye son Bakanlar Kurulu toplantısında 'verdiğin sözleri tut' diyerek çıkıştığını anlattı.



Balbay, toplantıda yaşananları şu şekilde anlattı:



"Nebati'nin zor durumda kaldığını bir kulis bilgisi olarak paylaşmak isterim. Son Bakanlar Kurulu toplantısında, Erdoğan, Nebati'ye 'verdiğin sözleri tut' dedi. Nebati ise Erdoğan'a ' Rusya- Ukrayna meselesinin beklemediği, o nedenle bunların zor olduğunu' söyledi. Erdoğan'ın karşılık olarak ise 'Hayır bizi verdiğin sözleri ilgilendiriyor' dediği bilgisi var"