Erdoğan'la Sırrı Süreyya Önder'in ne konuştuğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’teki iftar programında DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.





Önder, ayaküstü sohbet sırasında Erdoğan’ın önce sağlığını sorduğunu, kendisinin de Erdoğan’a iyi dileklerini ilettiğini belirtti.





İMRALI SÜRECİNİ SORDU

Halktv'de yer alan habere göre Erdoğan’ın ayrıca Kürt sorunu bağlamında süren sürecin nasıl ilerlediğini sorduğunu aktardı.





Önder, DEM Parti’nin yaptığı görüşme başvurusuna ilişkin Erdoğan’ın kendisiyle bilgi paylaştığını ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın randevu tarihini ileteceğini söyledi.





MA'nın haberine göre; Görüşmenin ardından Erdoğan, Önder, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer siyasi yetkililer aynı masada iftar yaptı.