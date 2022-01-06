Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Türkiye'si, 2022'nin en büyük 10 küresel riski arasında /06 Ocak 2022 17:54

Erdoğan Türkiye'si, 2022'nin en büyük 10 küresel riski arasında

ABD merkezli TIME dergisi, 2022'de beklenen olası büyük krizleri sıraladı. 10 maddelik bir liste hazırlayan dergi, söz konusu krizler arasında Türkiye'ye yer vererek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi durumunu analiz etti.

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TIME dergisinin dış politika yazarı ve genel editörü Ian Bremmer imzalı "2022'nin en büyük 10 küresel riski" başlıklı analize göre, bu yıl beklenen kötü haberler arasında başlıca; Covid-19 salgını, iklim değişikliği ve bir dizi bölgesel jeopolitik krizleri yer alıyor.

Listede 10'unca sırada yer alan "Türkiye" başlığı altında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak mevcut siyasi durumu değerlendirildi. Analize göre; Erdoğan, 2023'teki seçimler öncesinde düşen anket sayılarını tersine çevirmeye çalışırken, 2022'de Türkiye'nin ekonomisini ve uluslararası konumunu daha da düşük seviyelere çekecek.

Bremmer'in belirttiğine göre, işsizlik, yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ederken, Erdoğan akılcı ekonomiyi reddetti. Bremmer, seçmenleri ekonomik krizden uzaklaştırmak için Türk dış politikasının bu yıl daha da mücadeleci geçeceğini yazdı. Ayrıca analizde, 2022'de pek olası olmayan erken seçim durumunda, tüm bu risklerin daha da ağırlaşacağı belirtildi.

Kriz listesinin başında, Çin'in "sıfır COVID" politikasının başarısız olacağı belirtiliyor. Bu yılın ilk yarısında pandemi muhtemelen gelişmiş endüstriyel ekonomiler için endemik hale gelecek. Ancak pandeminin ekonomideki etkisi, bu yıl bozulan tedarik zincirleri ve kalıcı enflasyonla devam edecek.

Listenin devamında yer alan krizler şu şekilde: 

-Çin'in 'Sıfır COVID' stratejisi
-Yüksek teknoloji açısından kutuplaşmış dünya
-ABD'deki ara seçimler
-Çin'in iç politikası
-Rusya
-İran
-Çevre için iki ileri bir geri adım atılması
-İktidar boşluğu ile yönetilmeyen krizler
-Kültür savaşını kaybeden şirketler
-Türkiye
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