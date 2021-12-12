Erdoğan'ın 'Çin modeli' ne zaman çakılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ' Çin' modeli uygulamasının ardından dövizde rekor seviyeler yaşanmaya devam ediyor. Dolar, euro ve altın fiyatları için gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Herkes Merkez'in vereceği faiz kararını beklerken, ekonomistler politika faizinin 100 baz puan daha indirileceğini tahmin ediyor. Verilen bu tahminlere göre; politika faizi yüzde 14 olacak. Piyasalar hareketli bir haftaya girerken Ekonomist Atilla Yeşilada çarpıcı öngörülerde bulundu.

ATİLLA YEŞİLADA ÇİN MODELİNE SÜRE VERDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yeni ekonomi modelinin' başarısızlığa mahkum olduğunu, yoksulluğun derinleştiğini ve kendisine oy veren kitlenin de çok rahatsız olduğunu ifade eden Yeşilada, ancak Erdoğan'ın bunu henüz kabul etmediğini kaydetti. Yeşilada, “Yeni ekonomi modeli en geç şubatta defnedilir” dedi.





Yeşilada, ABD'de enflasyonun yüzde 6.8'e ulaştığına dikkat çekerek, Türkiye'de faizler düşerken, Fed'in faiz artırarak 2022'nin pimini çekeceğini belirtti.





Integral Forextv'de değerlendirmelerde bulunan Yeşilada, “Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor. Tüm yeni ekonomi modelinin ilham kaynağı ekonomik büyümeyi hızlandırmaksa şubat ortalarına geldiğimizde büyük ihtimalle uçak gibi yere çakılmış olduğunu göreceğiz” dedi. Yeşilada'ya göre yeni modelden dönüş olmaması durumunda seçimlerde AKP hezimete uğrayabilir.





TL, FED KARARLARI SONRASINDA DOLARİZASYONA DAYANAMAZ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2022'de iki kez faiz artırımı yapacağını, 2023'te de bunun devam edeceğini beyan ettiğine işaret eden Atilla Yeşilada, Türkiye'nin adeta nefes borusuna havuç tıkanmış olacağını ifade etti. Yeşilada, “Türkiye'de faizler düşerken Fed faiz arttırdığında tabii ki doların TL'ye karşı değeri artacaktır. Fed faiz artırmaları yüzünden ekonomi de mevduatlar gibi dolarize olacak. Ekonominin ancak %30-35'i fiyat artışlarını hazmedebilir, geriye kalanı dolarizasyona dayanamaz” dedi.