Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'Çin modeli' ne zaman çakılacak /12 Aralık 2021 10:55

Erdoğan'ın 'Çin modeli' ne zaman çakılacak

Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönünü çevirdiği 'Çin' modeline ilişkin dikkat çeken yorumda bulundu. Tarih veren Yeşilada, "“Yeni ekonomik model en geç şubatta defnedilir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ' Çin' modeli uygulamasının ardından dövizde rekor seviyeler yaşanmaya devam ediyor. Dolar, euro ve altın fiyatları için gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Herkes Merkez'in vereceği faiz kararını beklerken, ekonomistler politika faizinin 100 baz puan daha indirileceğini tahmin ediyor. Verilen bu tahminlere göre; politika faizi yüzde 14 olacak. Piyasalar hareketli bir haftaya girerken Ekonomist Atilla Yeşilada çarpıcı öngörülerde bulundu.

ATİLLA YEŞİLADA ÇİN MODELİNE SÜRE VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yeni ekonomi modelinin' başarısızlığa mahkum olduğunu, yoksulluğun derinleştiğini ve kendisine oy veren kitlenin de çok rahatsız olduğunu ifade eden Yeşilada, ancak Erdoğan'ın bunu henüz kabul etmediğini kaydetti. Yeşilada, “Yeni ekonomi modeli en geç şubatta defnedilir” dedi.  

Yeşilada,  ABD'de enflasyonun yüzde 6.8'e ulaştığına dikkat çekerek, Türkiye'de faizler düşerken, Fed'in faiz artırarak 2022'nin pimini çekeceğini belirtti.

Integral Forextv'de değerlendirmelerde bulunan Yeşilada, “Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor. Tüm yeni ekonomi modelinin ilham kaynağı ekonomik büyümeyi hızlandırmaksa şubat ortalarına geldiğimizde büyük ihtimalle uçak gibi yere çakılmış olduğunu göreceğiz” dedi. Yeşilada'ya göre yeni modelden dönüş olmaması durumunda seçimlerde AKP hezimete uğrayabilir.

TL, FED KARARLARI SONRASINDA DOLARİZASYONA DAYANAMAZ
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2022'de iki kez faiz artırımı yapacağını, 2023'te de bunun devam edeceğini beyan ettiğine işaret eden Atilla Yeşilada, Türkiye'nin adeta nefes borusuna havuç tıkanmış olacağını ifade etti. Yeşilada, “Türkiye'de faizler düşerken Fed faiz arttırdığında tabii ki doların TL'ye karşı değeri artacaktır. Fed faiz artırmaları yüzünden ekonomi de mevduatlar gibi dolarize olacak. Ekonominin ancak %30-35'i fiyat artışlarını hazmedebilir, geriye kalanı dolarizasyona dayanamaz” dedi.

MERKEZ BANKASI HAR VURUP HARMAN SAVURUYOR
Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın döviz satış yoluyla piyasaya müdahalesinin bir seviye savunusu olduğunu ancak 14 lirayı seviye olarak belirlemenin çok büyük bir hata olduğunu savundu. Yeşilada, “Piyasada ‘çok az talep var' varsayımı ile müdahale edip kuru aşağı itecekse, cepheyi 14 lirada değil, 10.5-11 liraya kadar çekmeli. Bunu yapmadıklarında halkın dövizi ‘har vurup harman savruluyor.' Oysa 10.5 liraya kadar kuru indirdikleri anda döviz satışları başlar” dedi.
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