Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğdu ve Torun'dan istifaları istendi iddiası /28 Haziran 2022 11:11

Erdoğdu ve Torun'dan istifaları istendi iddiası

CHP yönetiminin, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'un istifasını istediği öne sürüldü.

SHABER3.COM

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydının yankıları sürüyor. Erdoğdu’nun yakın zamanda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun ve CHP Parti Meclisi hakkında kullandığı ifadeler gündem olurken, CHP yönetimi harekete geçti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP'de bir genel başkan yardımcısının dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini ilettiğini yazdı. Saymaz konuştuğu CHP yöneticisinin, şöyle dediğini aktardı: "Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğdu ve Torun'dan istifaları istendi iddiası Sonraki Haber >>

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

AST, 108 işkenceciyi daha deşifre etti

AST, 108 işkenceciyi daha deşifre etti

96. Gazi Koşusu'nda İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

96. Gazi Koşusu'nda İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

ABD'li senatörler ve milletvekillerinden Türkiye'de insan hakları mücadelesine destek

ABD'li senatörler ve milletvekillerinden Türkiye'de insan hakları mücadelesine destek

Şok iddia: Destici'nin adı suikast organizasyonuna karıştı

Şok iddia: Destici'nin adı suikast organizasyonuna karıştı

[Harun Tokak] Kırmızı Pazartesi

[Harun Tokak] Kırmızı Pazartesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:18