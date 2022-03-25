Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Zelenski arasında yeni görüşme /25 Mart 2022 21:10

Erdoğan ile Zelenski arasında yeni görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk arasında bir görüşme yapıldığı ve söz konusu görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşamanın ele alındığı aktarıldı

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırı sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk arasında bir görüşme yapıldığı  belirtildi.

İKİ LİDER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti" denildi.

Erdoğan'ın bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları uygulamaya geçirdiğini söylediği aktarıldı.
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